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نشرها قصر باكنجهام

نشر بطاقة عيد الميلاد الأول لملك بريطانيا

2022-12-12 الساعة 8:59
نشر بطاقة عيد الميلاد الأول لملك بريطانيا
المواطن - فريق التحرير

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نشر قصر بكنجهام البريطاني،  صورة بطاقة عيد الميلاد الأول لتشارلز ملكاً لبريطانيا، وهي صورة تم التقاطها لتشارلز عندما كان وليًا للعهد مع زوجته كاميلا في دورة ألعاب برايمار في اسكتلندا.

قصة الصورة

وتمثل دورة ألعاب برايمار احتفالًا بالألعاب والرياضة والرقص الاسكتلندي التقليدي في قرية برايمار التي تبعد 60 ميلًا غرب أبردين، والتي تجاور مقر الملك الصيفي في بالمورال.

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وتم التقاط هذه الصورة في الثالث من سبتمبر قبل وقت قصير من اعتلائه العرش. وتوفيت الملكة إليزابيث، التي غابت عن الحدث لأول مرة خلال فترة حكمها التي استمرت 70 عامًا هذا العام، بعد أقل من أسبوع.

نشأة تشارلز

وولد تشارلز في قصر بكنجهام في تاريخ 14 نوفمبر من عام 1948، الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية والتي كانت دوقة إدنبرة آنذاك وزوجها الأمير فيليب، دوق إدنبرة وأول حفيد للملك جورج السادس والملكة إليزابيث، وتم تعميده في 15 ديسمبر من نفس العام، عندما أصبح عمره 3 سنوات توفي جده وأصبحت والدته الملكة ما جعله يصبح وليًا للعهد.

في عام 1955 قام قصر كلارنس بإعلان أن تشارلز لن يتلقى تعليمه في المنزل، بل في مدرسة ما يجعله أول ولي عهد يتلقى تعليمه خارج القصر الملكي.

أميز ويلز

وتلقى تعليمه في غرب لندن، ولم يحصل على أي معاملة خاصة، ثم انتقل إلى مدرسة والده القديمة في شرق بيركشاير، ثم انتقل إلى شمال شرقي إسكتلندا. وقد التحق الأمير بكلية كامبريدج.

وتم تتويج تشارلز أميرًا لويلز في 26 يوليو من عام 1958 في حفل مصور تلفزيونياً. وقام بإلقاء الخطاب الرسمي باللهجتين الإنجليزية والولزية. ويعتبر الأمير أكبر ولي عهد منذ الكومنولث.

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