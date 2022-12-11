نصائح النجمات لبشرة أصغر عمرًا

يثير ظهور النجمات بمظهر أقل من أعمارهن بكثير الجدل حول روتين بشرتهن اليومي، ومنهن الفنانة أصالة التي فاجأت متابعيها في الأيام السابقة بمظهر أكثر شبابًا.

سر أصالة

وقالت ابنة أصالة الدكتورة شام، المتخصصة في مجال الجلدية، إنها دائمًا تسعى أن تظهر والدتها بصورة شبابية، من خلال الاهتمام ببشرتها، فضلًا عن والدتها تهتم بالروتين الخاص بعناية بشرتها وتسعى للحفاظ عليها، من خلال تجنب الأشياء المضرة لها، مثل النوم بالمكياج أو غيره، ما ساعد في الحفاظ على جودة بشرتها.

وأشارت شام إلى أن التغيير الملحوظ في شكل أصالة كان من خلال برنامج مخصوص لها للعناية ببشرتها، لتساعد على تنشيط الخلايا، ومن أهمها الفيتامينات عبر الوريد، التي تساهم في الحصول على الفائدة بنسبة كاملة أفضل من المكملات العلاجية عبر الفم، بالإضافة إلى عدة عوامل وتتمثل فيما يلي: منتجات للعناية بالبشرة وكورس فيتامينات.

نصيحة لوبيز

وتعد الفنانة جنيفر لوبيز (52 عامًا) من أكثر الفنانات اللواتي يبدون أصغر من عمرهن الحقيقي بكثير، والتي تقول إن أحد أهم الأسباب هو الترطيب المستمر للبشرة.

وأضافت: الترطيب هو المفتاح للحفاظ على بشرة ممتلئة، مما يقلل التجاعيد ويمنع تشكل الخطوط في المقام الأول.

حيوية أنيستون

وأكدت نجمة مسلسل فريندز، جنيفر أنيستون، أن أحد أهم العوامل التي تمنحها مظهرًا حيويًا، هو شرب كميات كبيرة من الماء.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 53 عامًا، إنها تشرب ما يصل إلى لترين من الماء كل يوم.

نضارة ناعومي

وأشارت عارضة الأزياء الأسطورية ناعومي كامبل، إلى أن غسل الوجه قبل النوم أساسي للحفاظ على بشرة نضرة.

وأكدت كامبل (51 عامًا) أن عدم التخلص من الأوساخ أمر فظيع للجلد، معترفة أنها لم تكن تزيل المكياج في الكثير من الأحيان قبل الذهاب للنوم.