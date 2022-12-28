نصائح لكبار السن والأطفال في الشتاء

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وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عددًا من النصائح للمواطنين، للحفاظ على سلامتهم في ظل الأجواء الشتوية.
وقال النمر في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: في هذا الشتاء اعتنوا بكبار السن والأطفال فأجسامهم لا تنتج الطاقة الحرارية الكافية مثل الشباب.
وتابع الدكتور خالد النمر: يجب أن تكون درجة حرارة غرفة معيشتهم/ نومهم من 22 الى 25 درجة مئوية.
واستطرد: بالإضافة إلى شرب السوائل الدافئة بانتظام.