نصائح لكبار السن والأطفال في الشتاء

وجه استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عددًا من النصائح للمواطنين، للحفاظ على سلامتهم في ظل الأجواء الشتوية.

كبار السن

وقال النمر في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأربعاء: في هذا الشتاء اعتنوا بكبار السن والأطفال فأجسامهم لا تنتج الطاقة الحرارية الكافية مثل الشباب.

نصائح

وتابع الدكتور خالد النمر: يجب أن تكون درجة حرارة غرفة معيشتهم/ نومهم من 22 الى 25 درجة مئوية.

واستطرد: بالإضافة إلى شرب السوائل الدافئة بانتظام.