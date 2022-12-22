نظام الضريبة السعودي يبهر الأمريكيين

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كشف المتخصص بالقانون الضريبي محمد الغانمي، عن انبهار الأمريكيين من نظام الضريبة السعودي.
فيديو | المتخصص بالقانون الضريبي محمد الغانمي:قد يهمّك أيضاً
الأمريكيون منبهرون من نظام الضريبة السعودي.. والمبالغ النقدية يصعب كشف المتلاعبين من خلالها.#الراصد pic.twitter.com/2rnP1dF2Xc
— الراصد (@alraasd) December 21, 2022
وقال الغانمي في لقاء له مع برنامج الراصد على قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء: إنه شارك في ندوة عن التهرب الضريبي في أمريكا، حيث إن صديقه يعمل مستشارًا في وزارة الخزانة الأمريكية، موضحًا أنه شرح نظام الضريبة في المملكة، ووجد أن الحاضرين منبهرون من النظام السعودي.
نوه الغانمي بأن المبالغ النقدية يصعب كشف المتلاعبين من خلالها خاصة في المنشآت المتوسطة والصغيرة.