نقل البشير ووزير دفاعه من السجن للمستشفى

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نقلت السلطات السودانية، الرئيس السوداني السابق عمر البشير ووزير الدفاع من السجن إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وفقًا لرويترز.
وأفادت قناة طيبة السودانية، اليوم الأحد، بنقل الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة.
وقالت القناة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، إن نقل الرئيس السابق للمستشفى جاء بقرار من المحكمة.
وكانت السلطات الأمنية أعادت، الشهر الماضي، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين إلى سجن كوبر، مجدداً، بعد 9 أشهر في المستشفى أو المعاملة الصحية الخاصة التي تمتعوا بها بفضل حكم المحكمة.