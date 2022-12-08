نموذج من تسجيل السديس للمصحف المرتل

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كشفت رئاسة شؤون الحرمين، عن نموذج من تسجيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للمصحف المرتل.
نموذج من تسجيل معالي الرئيس العام
بالاستديوهات الخاصة بـ #رئاسة_شؤون_الحرمين بقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
[ الأحزاب: 56] pic.twitter.com/cNv6oKY6P5
— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) December 8, 2022
وقالت رئاسة الحرمين في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: نموذج من تسجيل الرئيس العام بالأستوديوهات الخاصة بـ رئاسة شؤون الحرمين بقوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56].
في وقت سابق، قد أعلنت أن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس قد أنهى تسجيل 20 جزءًا من المصحف المرتل.
كما أعلنت رئاسة الحرمين عن تدشين المصحف المرتل غرة رمضان المقبل 1444 هجريًّا.
وأطلق الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أضخم وأكبر برنامج للاحتفال باليوم الوطني في تاريخ الرئاسة، والذي تضمن 30 فعالية ومبادرة ومسابقة، ومعارض ميدانية افتراضية للتوسعة، وحوارات إثرائية.