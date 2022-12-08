هاتف صيني بمواصفات غير مسبوقة تعرف عليها

تراهن شركة Tecno الصينية على ميزة غير مسبوقة في هاتفها الجديد فانتوم X2 برو، لاحتلال مكانة متقدمة في سوق الهواتف الذكية عالميًا.

كاميرا غير مسبوقة

وقررت Tecno تقديم هاتفها فانتوم X2 برو في أسواق الشرق الأوسط بسعر 930 دولارًا، بعد تحقيقه لنجاح جيد في الأسواق الإفريقية.

ورغم أن ثمن الهاتف يبدو مرتفعًا إلا أنه كاميرته التي توفر دقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة القابلة للسحب للأمام من أجل التقريب بشكل أكبر وأدق عند التقاط الصور.

إضاءة قوية

وإلى جانب الكاميرا القابلة للسحب ذات البعد البؤري 65 ميليمتر، يدعم الهاتف كاميرتين مع إضاءة قوية للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وحسبما ذكر موقع CNET في تقييمه للهاتف، فإنه يتميز بالعمق والوضوح بالنسبة للصور الملتقطة بغض النظر عن الخلفية، هذا بالإضافة إلى ميزة مقاومة الكاميرا القابلة للسحب للماء والغبار.

مواصفات الهاتف

وتتميز الشاشة بقياس 6.8 إنشات AMOLED بدقة 1080 2340x بكسل، فيما تبلغ الأبعاد 164، 72.7، 8.9 ميليمتر لكل من الطول والعرض والثخانة. ويعمل بنظام التشغيل آندرويد وبعض المميزات التي تتمثل في الآتي:

الكاميرات: 4 (50 ميجابكسل للقابلة للسحب، 50 ميجابكسل للرئيسية، 13 ميجابكسل للزاوية الواسعة، 32 ميغابكسل للأمامية).

الفيديو: دقة 4 كي.

المعالج: Media Dimensity 9000 .

ذاكرة الوصول العشوائي: 12 جيجابايت.

سعة التخزين: 256 جيجابايت.

البطارية: 5160 ميلي أمبير/ ساعة، شحن سريع.

الوصلة: USB C.