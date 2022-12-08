هاتف صيني بمواصفات غير مسبوقة تعرف عليها

ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل
تراهن شركة Tecno الصينية على ميزة غير مسبوقة في هاتفها الجديد فانتوم X2 برو، لاحتلال مكانة متقدمة في سوق الهواتف الذكية عالميًا.
وقررت Tecno تقديم هاتفها فانتوم X2 برو في أسواق الشرق الأوسط بسعر 930 دولارًا، بعد تحقيقه لنجاح جيد في الأسواق الإفريقية.
ورغم أن ثمن الهاتف يبدو مرتفعًا إلا أنه كاميرته التي توفر دقة 50 ميجابكسل تدعم ميزة القابلة للسحب للأمام من أجل التقريب بشكل أكبر وأدق عند التقاط الصور.
وإلى جانب الكاميرا القابلة للسحب ذات البعد البؤري 65 ميليمتر، يدعم الهاتف كاميرتين مع إضاءة قوية للتصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة.
وحسبما ذكر موقع CNET في تقييمه للهاتف، فإنه يتميز بالعمق والوضوح بالنسبة للصور الملتقطة بغض النظر عن الخلفية، هذا بالإضافة إلى ميزة مقاومة الكاميرا القابلة للسحب للماء والغبار.
وتتميز الشاشة بقياس 6.8 إنشات AMOLED بدقة 1080 2340x بكسل، فيما تبلغ الأبعاد 164، 72.7، 8.9 ميليمتر لكل من الطول والعرض والثخانة. ويعمل بنظام التشغيل آندرويد وبعض المميزات التي تتمثل في الآتي:
الكاميرات: 4 (50 ميجابكسل للقابلة للسحب، 50 ميجابكسل للرئيسية، 13 ميجابكسل للزاوية الواسعة، 32 ميغابكسل للأمامية).
الفيديو: دقة 4 كي.
المعالج: Media Dimensity 9000 .
ذاكرة الوصول العشوائي: 12 جيجابايت.
سعة التخزين: 256 جيجابايت.
البطارية: 5160 ميلي أمبير/ ساعة، شحن سريع.
الوصلة: USB C.