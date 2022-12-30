هارب من العدالة يجعل الشرطة البريطانية محل سخرية

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من الشرطة البريطانية التي أطلقت حملة للبحث عن متهم بارتكاب جريمة، تطالب فيها الجمهور بالمساعدة في القبض عليه. لكن المثير في القصة أن المتهم كتب اسمه على جبينه على هيئة وشم.

التفاصيل

وبحسب صحف بريطانية محلية، منها مانشستر إيفنينغ نيوز، يظهر في الصورة التي نشرتها الشرطة البريطانية صورة المتهم الذي كتب اسمه على جبينه (Bondy).

وتبحث الشرطة البريطانية عن كيران بوندي الفار من وجه العدالة منذ 3 أشهر.

النداء العاجل

ودعت الشرطة البريطانية في “النداء العاجل” الجمهور إلى المساعدة في إيجاد الرجل لتقديمه للعدالة.

وكيران بوندي (19 عامًا) فار من وجه العدالة بعد أن تغيب عن حضور محكمة، بعد أن هدد الآخرين بسلاح هجومي.

وتضمن نداء شرطة النقل البريطانية صورة للمراهق الهارب، وتظهر الوشم البارز بشكل كبير على جبين المتهم، وتحديدًا فوق عينه اليمنى.

وأفادت الصحيفة أن الشرطة البريطانية أصبحت محل سخرية بين رواد التواصل؛ لعدم قدرتها- كما يقولون- على إيجاد متهم، كتب اسمه على جبينه منذ أكتوبر الماضي.