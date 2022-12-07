هازارد يعلن اعتزال اللعب الدولي

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أعلن قائد منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، إيدين هازارد عن اعتزاله اللعب الدولي رسميًا، بعد توديع نهائيات كأس العالم 2022.
وقال هازارد عبر صفحته الرسمي على “فيسبوك”: “الصفحة تغلق اليوم، شكرًا لكم على حبكم، شكرًا على دعمكم اللامتناهي، شكرًا على كل السعادة المشتركة منذ عام 2008.. قررت إنهاء مسيرتي الدولية، سأفتقدكم يا رفاق”.
ويملك إيدين هازارد مسيرة مميزة مع منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، حيث شارك في 126 مباراة دولية، وساهم في تسجيل 69 هدفًا، بعدما تمكن من هز الشباك 33 مرة، وقام بـ36 تمريرة حاسمة.
وحرص حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على توديع النجم البلجيكي بعد اعتزاله اللعب الدولي، وأكد أنه يملك مسيرة طويلة مميزة مع منتخب بلاده، قبل أن يُنهي رحلته بعد مونديال قطر 2022.
وظهر منتخب بلجيكا الأول لكرة القدم بمستوى مخيب للآمال خلال منافسات كأس العالم 2022، حيث احتل المركز الثالث في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف المغرب وكرواتيا، ليودع المونديال من مرحلة المجموعات.