هطول أمطار غزيرة على جدة الآن

جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح
نشرت قناة الإخبارية، لقطات لهطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، وسط توقعات باستمرارها حتى صباح الغد.
فيديو | مشاهد من أمطار جدة الغزيرة الآن#الإخبارية pic.twitter.com/Xpim6WJ5Njقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2022
وأوضحت لقطات الفيديو، تساقط الأمطار بغزارة، فضلًا عن سماع أصوات البرق والرعد.
فيديو | لقطات من أمطار جدة الآن #الإخبارية pic.twitter.com/5h0Q2KKQ0T
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2022
في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة.
كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.