هطول أمطار غزيرة على جدة الآن

نشرت قناة الإخبارية، لقطات لهطول أمطار غزيرة على محافظة جدة، وسط توقعات باستمرارها حتى صباح الغد.

وأوضحت لقطات الفيديو، تساقط الأمطار بغزارة، فضلًا عن سماع أصوات البرق والرعد.

فيديو | لقطات من أمطار جدة الآن #الإخبارية pic.twitter.com/5h0Q2KKQ0T — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2022

أمطار متوسطة إلى غزيرة

في وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل جدة.

كما حذر المركز من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تشمل (جدة، بحرة، الشعيبة)، ويستمر حتى الساعة 11 صباحًا من يوم غدٍ الجمعة.