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تصريح أغضب الأيرلنديين

هفوة جديدة لبايدن تسقطه في جريمة كراهية

2022-12-19 الساعة 10:22
هفوة جديدة لبايدن تسقطه في جريمة كراهية
المواطن - فريق التحرير

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أدلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بتصريح مهين للأيرلنديين، خلال خطاب ألقاه مؤخرًا في مسقط رأسه بولاية ديلاوير الأمريكية، في هفوة جديدة أوقعته في جريمة كراهية.

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سقطة جديدة

أفادت صحيفة نيويورك بوست، بأن بايدن قال، في اجتماع أمام قدامى المحاربين: قد أكون أيرلنديًا، ولكنني لست غبيًا.

وخلط الرئيس الأمريكي بين جد زوجته وأبيها، فقال: لقد تزوجت من ابنة دومينيك جياكوبا، لذا لدي القليل من الإيطالية. وبايدن هنا أخطأ في اسم أبي زوجته، لأن دومينيك جياكوبا هو جدها، واسم والدها دونالد جاكوبس.

انتقادات واسعة

وخيم الصمت على جمهور المحاربين القدامى في الجيش والمسؤولين الفيدراليين، أثناء الاستماع إلى تصريحات الرئيس بايدن.

وأثارت كلماته انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرت الصحافية ماري مارغريت أولوهان تصريحات بايدن جريمة كراهية.

صورة نمطية

وقال جيري دنليفي، مراسل صحيفة “واشنطن إكزامينر”: مجرد صور نمطية معتادة معادية للأيرلنديين في المدرسة القديمة، يذكر أن جد بايدن الأكبر انتقل إلى أمريكا من أيرلندا في القرن التاسع عشر. وهذه الهفوة تمثل حلقة في سلسلة طويلة من الزلات الصريحة التي ارتكبها الرئيس الأمريكي منذ توليه الرئاسة.

وأصبح بايدن، الذي يبلغ الثمانين من عمره هذا العام، أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ. ويتهمه خصومه باستمرار تدهوره العقلي، مستشهدين بالزلات والأخطاء المتكررة التي يرتكبها.

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