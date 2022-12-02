هيرفي رينارد يُحلل مباريات كأس العالم

سيُحلل الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي مباريات كأس العالم 2022، في مجموعة قنوات BEIN SPORTS الناطقة باللغة الفرنسية.

ويأتي ذلك بعد خروج المنتخب السعودي من المونديال من مرحلة دور المجموعات بعد تواجده في المركز الرابع والأخير برصيد 3 نقاط.

وقال الصحفي الفرنسي فلوران هوزو عبر حسابه في “تويتر”: إن رينارد سينضم لمجموعة قنوات BEIN SPORTS الناطقة باللغة الفرنسية لتحليل مباريات المونديال، وستكون البداية مع مباراة المغرب وإسبانيا في دور الـ16.

هيرفي رينارد باق مع المنتخب السعودي

وفي وقت سابق، كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة ما تردد حول وجود نية لدى اتحاد القدم بإقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي بعد الخروج من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

التجهيز لـ كأس العالم 2026

وتحدث المسحل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “رينارد باقٍ في منصبه حتى 2027، سيجهز المنتخب لكأس أمم آسيا المقبلة، وسوف يُجهز الأخضر لتصفيات مونديال 2026 التي تبدأ في نوفمبر من العام المقبل”.