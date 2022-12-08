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مسلسل جديد تبثه نتفليكس

وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة

2022-12-08 الساعة 10:05
وثائقي هاري وميجان يسيء للعائلة المالكة
المواطن - فريق التحرير

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تستعد العائلة المالكة في بريطانيا لانتقادات جديدة من الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، اليوم الخميس، مع بدء بث مسلسل وثائقي على منصة نتفليكس عن الزوجين.

مقاطع دعائية

وتشير المقاطع الدعائية إلى أن دوق ودوقة ساسكس، اللذين تنحيا عن واجباتهما الملكية وانتقلا للعيش في كاليفورنيا قبل عامين، يوجهان المزيد من الانتقادات لوالد هاري الملك تشارلز، ولشقيقه الأكبر الأمير وليام.

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وستصدر الحلقات الثلاث الأولى من أصل 6 حلقات، اليوم الخميس.

النظام الملكي

وشهد النظام الملكي أكبر أزماته منذ عقود في مارس من العام الماضي، عقب مقابلة أجرتها مقدمة البرامج الحوارية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري مع الزوجين، وجها فيها اتهامات للعائلة المالكة بالعنصرية وإساءة المعاملة.

وتقول ميجان (41 عامًا) في مقطع أصدرته نتفلكس: حين تكون المخاطر عالية هكذا، أليس من المنطقي سماع القصة منا؟، فيما يقول هاري (38 عامًا) في مقطع دعائي آخر: لا أحد يعرف الحقيقة تمامًا. نحن اللذين نعرف الحقيقة بالكامل.

جني الملايين

وأشار الأمير في مقطع آخر، إلى أشخاص يعملون لدى العائلة المالكة ويطلعون الصحفيين على أخبار أفراد الأسرة، واصفًا الأمر بأنه لعبة قذرة.

وهيمنت التكهنات حول الفيلم الوثائقي على الصحف البريطانية على مدى أسبوع، واستهدف الجزء الأكبر من التغطية الزوجين سلبًا إلى حد بعيد، مع اتهامهما بجني الملايين من مكانتهما الملكية بينما يهاجمان أسرتهما.

الصحف البريطانية

وقالت صحيفة صن في افتتاحيتها: المقطع الدعائي عمل من أعمال الحرب. هذان الزوجان ليسا على استعداد فقط لعض اليد التي أطعمتهما، بل يستمتعان بذلك، ويتحينان كل فرصة لإلحاق الأذى بوالد هاري الذي كان محبوبًا لديه يومًا، وأخيه وزوجة أخيه.

وكان أسلوب صحيفة ديلي ميل لاذعًا بنفس القدر، وقالت افتتاحيتها: من الواضح أن الفيلم الوثائقي سيكون محاكاة تهكمية مشوهة. قد تكون حقيقة لهما لكنها بالتأكيد ليست حقيقة يقرها الملايين في هذا البلد.

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