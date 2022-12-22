وجبة سبانخ تصيب 9 أشخاص بالهلوسة

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أعلنت السلطات الصحية في أستراليا عن إصابة تسعة أشخاص في سيدني بـالتسمم، الذي أدى إلى الهلوسة، جراء تناول سبانخ يعتقد أنها تحتوي على ملوث عرضي.
وأفادت نيو ساوث ويلز هيلث أن الأشخاص المذكورين هم من أربع أسر مختلفة، ويحتاجون إلى عناية طبية بعد ما أصابهم من “تفاعلات جراء السموم المحتمل أن يكون منشأها تناول هذه الأطعمة”، وهي سبانخ “ريفيرا فارمز” ملوثة تم شراؤها من شركة كوستكو العملاقة للبيع بالجملة.
وبحسب روسيا اليوم، يقول مسؤولو الصحة: إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن ردود الفعل كانت ناجمة عن وجود ملوث عرضي في المنتج الغذائي.
وحذرت هيئة الصحة من أعراض “خطيرة” محتملة مرتبطة بتناول السبانخ، بما في ذلك الهذيان أو الارتباك، والهلوسة، وسرعة ضربات القلب، وعدم وضوح الرؤية.
ويقول المسؤولون: إن السبانخ الصغيرة التي تم شراؤها من كوستكو بتاريخ انتهاء صلاحيتها في 16 ديسمبر “ليست آمنة للاستهلاك، ويجب على الأشخاص الذين اقتنوها التخلص منها”.
ونقلت صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد عن المدير الطبي لمركز معلومات السموم في “نيو ساوث ويلز” الدكتور دارين روبرتس قوله إن البعض ما زالوا مرضى لأكثر من يوم بعد ظهور الأعراض.
وأفاد: “المرضى الذين كانوا أصلًا أصحاء تماما وصلوا إلى درجة الهلوسة الملحوظة حيث باتوا يرون أشياء غير موجودة”. وأضاف “لا يمكنهم إعطاء رواية جيدة لما حدث. ولكن لم يمت أحد، لذلك نحن سعداء جدًّا، ونأمل أن يظل الأمر كذلك”.