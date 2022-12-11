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أعلنت وزارة الرياضة، أن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حصوله على الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو 9 دان.
وتابعت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد: نيابة عن ولي العهد.. وزير الرياضة يتسلم الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو 9 دان، وذلك تقديراً من الاتحاد الدولي لجهود ولي العهد في دعم رياضة التايكوندو عالمياً، والحركة الرياضية العالمية.
يُمنح هذا الحزام حصراً لقادة الدول الداعمة لهذه الرياضة.