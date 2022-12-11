Icon

تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
نيابة عن ولي العهد

وزير الرياضة يتسلم الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو 9 دان

2022-12-11 الساعة 4:56
وزير الرياضة يتسلم الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو 9 دان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الرياضة، أن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، حصوله على الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو 9 دان.

قد يهمّك أيضاً
Img

المياه الوطنية: 5 خطوات لطلب توصيلة مياه جديدة

Img

موعد ومكان لقاء تشيلسي وأستون فيلا بكأس التحدي في أبوظبي

وتابعت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الأحد: نيابة عن ولي العهد.. وزير الرياضة يتسلم الحزام الشرفي للاتحاد الدولي للتايكوندو 9 دان، وذلك تقديراً من الاتحاد الدولي لجهود ولي العهد في دعم رياضة التايكوندو عالمياً، والحركة الرياضية العالمية.

يمنح لقادة الدول

يُمنح هذا الحزام حصراً لقادة الدول الداعمة لهذه الرياضة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد
السعودية اليوم

توقعات بأمطار غزيرة وبرد مع فجر الغد

السعودية اليوم
خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...
حصاد اليوم

خبير تنمية بشرية: المدير المتعسف سبب للتسرب...

حصاد اليوم
بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية
العالم

بولندا ترفع حالة التأهب للوحدات العسكرية

العالم
عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...
غرائب

عراك في مقاهي صور اللبنانية بعد هزيمة...

غرائب
6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن
أخبار أمنية

6 مخالفين لنظام البيئة في قبضة الأمن

أخبار أمنية
موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...
حصاد اليوم

موعد ومكان مباراة السنغال بدور الـ16 بمونديال...

حصاد اليوم
5 متسولين بقبضة الأمن في عسير
حصاد اليوم

5 متسولين بقبضة الأمن في عسير

حصاد اليوم
مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
السعودية اليوم

مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا

السعودية اليوم