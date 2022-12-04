وزير الشؤون الإسلامية للإعلام: لكم منا عهد لقول الحقيقة

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قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ: إنه يقبل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقبل كذلك أي ملاحظة من أي مواطن.
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ: انتقدونا ولكم منا عهد وأمان الله أن نقول لكم الحقيقة فيما يطرح إعلاميا#الراصد pic.twitter.com/RdQbnynCoOقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) December 4, 2022
وأوضح آل الشيخ، في حواره لبرنامج “الراصد” على “الإخبارية”، أن الإعلام عين البصيرة، ولذلك على وسائل الإعلام أن تتأكد من المعلومات قبل إثارة البلبلة، قائلًا: لكم منا عهد وأمان الله أن نقول لكم الحقيقة فيما يطرح إعلاميًّا.