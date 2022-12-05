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تستهدف تشجيع الاستثمار ودعم رواد الأعمال

وزير الصناعة يعلن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار

2022-12-05 الساعة 2:09
وزير الصناعة يعلن تأسيس شركة الصندوق الصناعي للاستثمار
المواطن - الرياض

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أعلن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، عن تأسيس “شركة الصندوق الصناعي للاستثمار”، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المُتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية.

تشجيع الاستثمار

وأوضح أن الشركة ستساهم، في تشجيع رواد الأعمال والمستثمرين في التوسع في مجالات القطاعات المستهدفة، ورفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار في مشاريع الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، وتنمية اقتصاد المملكة من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والاستثمار في المشاريع الواعدة.

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مبادرة تحفيز الصناعة

كما أطلق وزير الصناعة اليوم في حفل الصندوق الصناعي لتمكين القطاع الخاص مبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية.

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