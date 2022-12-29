وسائل لمعرفة الطفل الموهوب إليك أبرزها

تحدث المختص بشؤون المواهب عبدالرحمن المشيخي، عن طريقة اكتشاف موهبة الأبناء.

ملاحظة المهارة

وأردف المشيخي، خلال لقائه المذاع على قناة الرسالة، أن اكتشاف الموهوبين يقوم على ملاحظة المهارة التي يتميز بها الطفل.

وأكمل، أن الطفل الموهوب قد يكون محبًّا للقراءة أو الحركة، ولديه سرعة بديهة في عمليات الاستدلال التي يقوم بها أثناء الدراسة.

وقال المختص بشؤون المواهب عبدالرحمن المشيخي إن تحصيل الطفل ليس المؤشر الرئيسي ولكنه أحد المؤشرات التي تدل على الموهبة.