وسائل لمعرفة الطفل الموهوب إليك أبرزها

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي
تحدث المختص بشؤون المواهب عبدالرحمن المشيخي، عن طريقة اكتشاف موهبة الأبناء.
وأردف المشيخي، خلال لقائه المذاع على قناة الرسالة، أن اكتشاف الموهوبين يقوم على ملاحظة المهارة التي يتميز بها الطفل.
وأكمل، أن الطفل الموهوب قد يكون محبًّا للقراءة أو الحركة، ولديه سرعة بديهة في عمليات الاستدلال التي يقوم بها أثناء الدراسة.
وقال المختص بشؤون المواهب عبدالرحمن المشيخي إن تحصيل الطفل ليس المؤشر الرئيسي ولكنه أحد المؤشرات التي تدل على الموهبة.