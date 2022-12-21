وسيطة زواج تكشف الأعمار التي يفضلها طالبو الزواج

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أوضحت أم أحمد، وسيطة زواج، تفاصيل حول خدمة وساطة الزواج والأعمار التي يفضلها طالبو الزواج، مشيرة إلى أنها تحدد السعر حسب الراتب.
"توفيق راسين بالحلال"..قد يهمّك أيضاً
وسيطة زواج تكشف أساليب احتيال الخاطبات.. وتنصح بهذه الطريقة للجادين وتروي موقف طريف لها في البدايات #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/499w4UMRYL
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 20, 2022
وقالت أم أحمد في لقاء لها مع برنامج سيدتي على قناة الإخبارية: إنها تهتم بالتحدث مع المقبلين على الزواج قبل أن تباشر بتزويجهم، مشيرة إلى أن بعضهم يرفض التوسط لهم في الزواج.
عن تفاصيل عملها، ذكرت أم أحمد أنها تقدم استمارة للمتقدم على الزواج يوضح فيها اسمه وسنه وتعليمه ووظيفته.
وبشأن الأعمال التي يفضلها الشباب وكبار السن المقبلين على الزواج، أشارت إلى أن الشباب يطلبون امرأة في الثلاثين من عمرها بحجة أنها تكون عاقلة أكثر من صغيرات السن، في حين يطلب كبار السن امرأة صغيرة ترجع لهم شبابهم.
وأوضحت أم أحمد أن هذا الاعتقاد خاطئ، لأن الفتيات حينها تكون في كامل طاقتهن بعكس كبار السن، مؤكدة أنه يجوز للمرأة أن تتزوج بأصغر منها بنحو 7 سنوات مثلًا، لكن لا يفضل أن تتزوج شابًّا بعمر ابنها.
لفتت أم أحمد أن أسعارها ليست ثابتة، بل إنها تحدد السعر حسب الراتب، مشيرة إلى أنها تراعي ظروف الشباب حديثي التوظيف.
مهند عاطي السلمي
أرسل لي رقم ام احمد