وظائف بـ الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

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أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 3 وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي استقطاب المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
2- مُحلل الميزانيات والتقارير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
3- رئيس خدمات المنشآت:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي استقطاب المواهب:
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2- مُحلل الميزانيات والتقارير:
اضغط هنا
3- رئيس خدمات المنشآت:
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