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وظائف بـ الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

2022-12-25 الساعة 11:43
وظائف بـ الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر 3 وظائف شاغرة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي استقطاب المواهب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

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2- مُحلل الميزانيات والتقارير:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

3- رئيس خدمات المنشآت:
– درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
– لغة إنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/01هـ الموافق 2022/12/25م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
1- أخصائي استقطاب المواهب:
اضغط هنا

2- مُحلل الميزانيات والتقارير:
اضغط هنا

3- رئيس خدمات المنشآت:
اضغط هنا

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