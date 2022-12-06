وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي

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أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف قانونية شاغرة (لا تشترط الخبرة) لحملة الشهادة الجامعية في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي قانوني مساعد.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها من تخصص مشابه.
2- لا تشترط وجود خبرة سابقة.
3- الكفاءات والمهارات الفنية والسلوكية التي تتطلبها الوظيفة.
4- اجتياز المقابلة الشخصية .
5- اجتياز الاختبارات التي قد تحددها الجهة.
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/05/19هـ الموافق 2022/12/13م.
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