وظائف شاغرة بـ المجلس الصحي السعودي

أعلن المجلس الصحي السعودي بمدينة الرياض من خلال موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف قانونية شاغرة (لا تشترط الخبرة) لحملة الشهادة الجامعية في تخصص (القانون، الأنظمة، الحقوق) أو ما يعادلها، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.