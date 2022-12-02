وفاة شخص إثر اندلاع حريق بسوق الصواريخ في جدة

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة، اليوم الجمعة، حريقًا اندلع في محال تجارية نتج عنه وفاة شخص.

وقال الدفاع المدني في حسابه الرسمي عبر موقع “تويتر”: إن مدني جدة أخمد حريقًا في محال تجارية بسوق الصواريخ، ونتج عنه وفاة شخص.

ونشر الدفاع المدني صورًا لفرق المدني أثناء إخماد الحريق.