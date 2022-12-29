وفاة 18 طفلًا في أوزبكستان بعد تناول شراب طبي هندي

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أفادت وزارة الصحة في أوزبكستان أن 18 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابًا طبيًّا من إنتاج شركة الأدوية الهندية ماريون بيوتك.
وبحسب وزارة الصحة فإن 18 من بين 21 طفلًا تناولوا شراب “دوك-1 ماكس”، أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب. ويتم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.
وتابعت الوزارة، في بيان، أن الشراب كان يحتوي على إيثيلين جلايكول، الذي قالت إنه مادة سامة، لافتة إلى أن شركة كوراماكس ميديكال استوردت الشراب إلى أوزبكستان.
واختتمت أنه تم إعطاء الشراب للأطفال في المنزل بدون وصفة من طبيب، إما من والديهم أو بناء على نصيحة صيادلة، بجرعات تجاوزت الجرعة القياسية للأطفال.