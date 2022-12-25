Icon

دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon انتظام الرحلات الجوية في مطار جدة بعد تأثرها جزئيًّا Icon السحيباني: المبيت بالأودية مكروه وقد يصل للتحريم Icon توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف Icon الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية تحفز على الإبداع والابتكار بالمملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الجمعية تهدف لتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة

وكيل وزارة الصناعة يطلع على أنشطة ترميم الخيرية ومبادرات سمايا

2022-12-25 الساعة 10:10
وكيل وزارة الصناعة يطلع على أنشطة ترميم الخيرية ومبادرات سمايا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

زار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، المهندس محمد السويلم، جمعية ترميم الخيرية، وهدفت الزيارة للاطلاع على أنشطة الجمعية والخدمات التي تقدمها لمستفيديها، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي وعضو مجلس الإدارة أحمد بالحمر.

قد يهمّك أيضاً
Img

معاقبة من يرمون النفايات بالشوارع ومن نوافذ السيارات ضرورة

Img

فلكية جدة: الأحد المقبل غرة شهر جمادى الآخرة

بدأت الزيارة بجولة في معرض ترميم أعقبها جولة بمركز سمايا للتطوع الإسكاني، وقدم الخالدي تعريفًا عن الجمعية كأول جمعية متخصصة في مسار الترميم على مستوى المملكة، مستعرضًا مسيرتها التنموية في إعادة ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة، كما تطرق الخالدي لهدف ترميم الإستراتيجي باستنساخ تجربتها، وتأسيس عدد من الجمعيات المتخصصة على مستوى مناطق المملكة وتقديم الاستشارات لهذه الجمعيات الناشئة.

تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة

وقال الخالدي إن الجمعية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لبعض الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود من خلال ترميم وإعادة تأهيل منازلهم لتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر المستفيدة والمشاركة الاجتماعية وإحياء قيم التكافل الاجتماعي بالمساهمة التطوعية لتنمية المجتمع ورفع المستوى الاقتصادي لساكني المنازل المشمولة بخدمة الترميم.

مبادرات تطوعية

كما استمع وكيل وزارة الصناعة لشرح من الخالدي حول الدور الذي يقدمه مركز سمايا للتطوع الإسكاني بالجمعية من مبادرات تطوعية ما بين تطوع الأفراد والشركات والفرق التطوعية، والذي شارك فيها أكثر من 4000 آلاف متطوع و248000 ساعة تطوعية بعائد اقتصادي تجاوز 4 ملايين ريال.

وأكد الخالدي أن المركز تم إنشاؤه كأول مركز للتطوع الإسكاني على مستوى المملكة ونطاقه المنطقة الشرقية لاستقطاب وتأهيل وتمكين المتطوعين والمتطوعات، وإطلاق وإدارة المبادرات التطوعية الإسكانية والتنموية للمساهمة بتحقيق مستهدف التطوع في رؤية 2030، إضافة إلى سد الاحتياج الكبير في مسار التطوع الإسكاني، وتغطية جزء من تكاليف المشاريع الإسكانية التنموية من خلال المبادرات التطوعية ذات العائد الاقتصادي النوعي.

كما أشاد رئيس ترميم بمساهمة مصانع مواد البناء في مشاريع ترميم منذ انطلاقتها والذي مثل رافدًا من روافد ترميم في مهمتها التنموية وقلل التكاليف على الجمعية مما نتج عنه مضاعفة اعداد المنازل المستفيدة من الخدمة.

وقدم وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم شكره لمسؤولي الجمعية على الدور الذي يقومون به، معربًا عن سعادته بما لمسه في حرص وجودة في الخدمات التي تقدمها لمستفيديها، كما أشاد بالدور الحيوي الذي يقدمه المتطوعون بالجمعية وبما يحققه تطوعهم من أثر ملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشاريع الجمعية.

ورافق السويلم خلال الزيارة مدير فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية حمد الدوسري وعبدالله العساف بإدارة العناية بالشركاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...
السعودية اليوم

الأرصاد: أمطار بمعظم المناطق أول أيام الدراسة...

السعودية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57...

السوق
إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...
السعودية اليوم

إعلان نتائج القبول في كلية الملك خالد...

السعودية اليوم
الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...
السوق

الذهب في طريقه لأسوأ خسارة أسبوعية خلال...

السوق
شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

شركة أرامكو تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس المجلس...

السعودية اليوم
إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...
تكنولوجيا

إيلون ماسك: ولت أيام الحظر الخفي على...

تكنولوجيا
الهلال في موعد مع العالمية مجددًا
الرياضة

الهلال في موعد مع العالمية مجددًا

الرياضة