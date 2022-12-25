وكيل وزارة الصناعة يطلع على أنشطة ترميم الخيرية ومبادرات سمايا

زار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية، المهندس محمد السويلم، جمعية ترميم الخيرية، وهدفت الزيارة للاطلاع على أنشطة الجمعية والخدمات التي تقدمها لمستفيديها، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد الخالدي وعضو مجلس الإدارة أحمد بالحمر.

بدأت الزيارة بجولة في معرض ترميم أعقبها جولة بمركز سمايا للتطوع الإسكاني، وقدم الخالدي تعريفًا عن الجمعية كأول جمعية متخصصة في مسار الترميم على مستوى المملكة، مستعرضًا مسيرتها التنموية في إعادة ترميم وتأثيث منازل الأسر الأشد حاجة، كما تطرق الخالدي لهدف ترميم الإستراتيجي باستنساخ تجربتها، وتأسيس عدد من الجمعيات المتخصصة على مستوى مناطق المملكة وتقديم الاستشارات لهذه الجمعيات الناشئة.

تحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة

وقال الخالدي إن الجمعية تهدف لتحسين الظروف المعيشية لبعض الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود من خلال ترميم وإعادة تأهيل منازلهم لتوفير بيئة سكنية آمنة ومريحة للأسر المستفيدة والمشاركة الاجتماعية وإحياء قيم التكافل الاجتماعي بالمساهمة التطوعية لتنمية المجتمع ورفع المستوى الاقتصادي لساكني المنازل المشمولة بخدمة الترميم.

مبادرات تطوعية

كما استمع وكيل وزارة الصناعة لشرح من الخالدي حول الدور الذي يقدمه مركز سمايا للتطوع الإسكاني بالجمعية من مبادرات تطوعية ما بين تطوع الأفراد والشركات والفرق التطوعية، والذي شارك فيها أكثر من 4000 آلاف متطوع و248000 ساعة تطوعية بعائد اقتصادي تجاوز 4 ملايين ريال.

وأكد الخالدي أن المركز تم إنشاؤه كأول مركز للتطوع الإسكاني على مستوى المملكة ونطاقه المنطقة الشرقية لاستقطاب وتأهيل وتمكين المتطوعين والمتطوعات، وإطلاق وإدارة المبادرات التطوعية الإسكانية والتنموية للمساهمة بتحقيق مستهدف التطوع في رؤية 2030، إضافة إلى سد الاحتياج الكبير في مسار التطوع الإسكاني، وتغطية جزء من تكاليف المشاريع الإسكانية التنموية من خلال المبادرات التطوعية ذات العائد الاقتصادي النوعي.

كما أشاد رئيس ترميم بمساهمة مصانع مواد البناء في مشاريع ترميم منذ انطلاقتها والذي مثل رافدًا من روافد ترميم في مهمتها التنموية وقلل التكاليف على الجمعية مما نتج عنه مضاعفة اعداد المنازل المستفيدة من الخدمة.

وقدم وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم شكره لمسؤولي الجمعية على الدور الذي يقومون به، معربًا عن سعادته بما لمسه في حرص وجودة في الخدمات التي تقدمها لمستفيديها، كما أشاد بالدور الحيوي الذي يقدمه المتطوعون بالجمعية وبما يحققه تطوعهم من أثر ملموس من خلال الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة للمستفيدين من مشاريع الجمعية.

ورافق السويلم خلال الزيارة مدير فرع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمنطقة الشرقية حمد الدوسري وعبدالله العساف بإدارة العناية بالشركاء.