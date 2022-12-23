وليد الركراكي يحسم مصير حمدالله مع المغرب

حسم المدرب وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، مصير اللاعب عبدالرزاق حمدالله دوليًا بعد الانتقادات التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب أسود الأطلس في كأس العالم بقطر.

ولم ينجح لاعب الاتحاد في تسجيل أي أهداف مع منتخب المغرب في المونديال، مما عرضه لانتقادات عدة.

حمدالله ليس المسؤول

وبحسب التقارير فإن الركراكي أبدى رضاه عن أداء نجم الاتحاد مع منتخب المغرب في المونديال، مضيفًا أنه يرفض تحميل اللاعب عدم وصول منتخب أسود الأطلس لنهائي المونديال.

وكان نجم نادي الاتحاد حل بديلًا في الشوط الثاني أمام المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم وأهدر فرصتين منهم كرة راوغ فيها كثيرًا ولكن دون جدوى لتُقطع منه، وترتد بهجمة خطيرة ضد المنتخب المغربي.

وذكرت تقارير أن اللاعب المغربي قد يُستبعد نهائيًا من المشاركة مع منتخب بلاده في الاستحقاقات الدولية المقبلة.