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هناك عدة أسباب تقود التراجع 

وول ستريت: الأمريكيون يفقدون الثقة في الجيش الأمريكي

2022-12-02 الساعة 11:56
وول ستريت: الأمريكيون يفقدون الثقة في الجيش الأمريكي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن ثقة الشعب الأمريكي في هذه الحقبة التاريخية بمؤسساته تنخفض بوتيرة ثابتة إلى حد ما، لكن ظلت ركيزة واحدة ثابتة وهي الجيش.

وتابعت: لكن الآن فإن حتى هذه الركيزة آخذة في التآكل، وذلك بحسب ما أوضح معهد ريغان في مسحه السنوي حول الدفاع الوطني.

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وأوضح المسح أن 48% فقط هذا العام لديهم قدر كبير من الثقة في الجيش الأمريكي في النتائج المفصلة أولًا هنا، وفي عام 2018، كانت هذه النسبة تصل لنحو 70%.

وول ستريت الأمريكيون يفقدون الثقة في الجيش الأمريكي

وهذا يتوافق مع الاستطلاعات الأخرى، حيث أظهرت مؤسسة Pew Research البحثية هذا العام انخفاضًا بمقدار 14 نقطة منذ عام 2020 في نسبة الأمريكيين الذين قالوا إن لديهم قدرًا كبيرًا من الثقة في الجيش.

عوامل تراجع الثقة في الجيش الأمريكي

وسأل استطلاع ريغان الأمريكيين عما يقود هذا التراجع، فأجاب البعض أنهم ليس لديهم الثقة في قدرة الجيش على تنفيذ المهام أو الفوز في معركة، لكن الغالبية العظمى أبدت سببًا آخر.

السبب الأكبر الذي قاد هذا التراجع في الثقة في الجيش الأمريكي هو التسييس، حيث قال حوالي 62% إن القيادة العسكرية أصبحت مسيّسة بشكل مفرط الأمر الذي قلل من ثقتهم فيه.

وقدم الأمريكيون أبرز مثال على أسوأ القرارات التي يتخذها الرؤساء بخصوص الجيش وكان ذلك انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

نتائج أخرى

وفي الاستطلاع نفسه، رأى نحو 75% في استطلاع ريغان أن الصين عدو ارتفاعًا من نسبة 55% في 2018، وتضاعفت نسبة القلق بشأن روسيا، كما يشعر نحو 70% بالقلق من أن الصين قد تغزو تايوان في غضون خمس سنوات، ويؤيد 61% فكرة زيادة تواجد الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ.

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