ياسر الشهراني مطمئنًا الجماهير: بدأت المشي

طمأن ياسر الشهراني، نجم الهلال والمنتخب السعودي الجماهير، على آخر تطورات حالته الصحية، بعد الإصابة القوية التي كان تعرض لها في مباراة الأرجنتين في كأس العالم بقطر.

حالة ياسر الشهراني

وتحدث الشهراني في مقطع فيديو نُشر عبر حساب قناة “الإخبارية” في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله أموري طيبة، أنهيت المرحلة الأولى من العمليات، وبدأت بالمشي، ووضعت الخطة العلاجية مع طبيب نادي الهلال، دعواتكم الله يُسهل الأمور فيما هو قادم، وشكرًا على سؤالكم”.

وفي سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول لقاء حدث بين الحارس محمد العويس وزميله في المنتخب السعودي، ياسر الشهراني بعد عودة الأخير من الإصابة.

محمد العويس والشهراني

وكان العويس تسبب دون قصد في إصابة الشهراني خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر.