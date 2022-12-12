ياسر الشهراني مطمئنًا الجماهير: بدأت المشي

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طمأن ياسر الشهراني، نجم الهلال والمنتخب السعودي الجماهير، على آخر تطورات حالته الصحية، بعد الإصابة القوية التي كان تعرض لها في مباراة الأرجنتين في كأس العالم بقطر.
فيديو | ياسر الشهراني:قد يهمّك أيضاً
انتهيت من المرحلة الأولى من العمليات وبدأت بالمشي ووضعت الخطة العلاجية مع دكتور النادي #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/EZLwDPAlBE
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) December 11, 2022
وتحدث الشهراني في مقطع فيديو نُشر عبر حساب قناة “الإخبارية” في “تويتر” قائلًا: “الحمد لله أموري طيبة، أنهيت المرحلة الأولى من العمليات، وبدأت بالمشي، ووضعت الخطة العلاجية مع طبيب نادي الهلال، دعواتكم الله يُسهل الأمور فيما هو قادم، وشكرًا على سؤالكم”.
وفي سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأول لقاء حدث بين الحارس محمد العويس وزميله في المنتخب السعودي، ياسر الشهراني بعد عودة الأخير من الإصابة.
وكان العويس تسبب دون قصد في إصابة الشهراني خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم 2022 بقطر.
وقام العويس بتقبيل رأس الشهراني والاطمئنان عليه، كأنها رسالة اعتذار من الحارس لزميله بعد أن تسبب دون قصد في إصابته.
وخضع الشهراني لعمليتين جراحيتين في الفترة الأخيرة لكي يتماثل للشفاء.
جدير بالذكر أن الشهراني من المتوقع لغيابه لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر، بعد إصابته في عظام الوجه خلال مباراة الأرجنتين.