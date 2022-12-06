ياسين بونو رجل مباراة المغرب ضد إسبانيا

تُوج الحارس المغربي ياسين بونو بجائزة رجل مباراة المغرب ضد إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم 2022، بعد أن تألق في ركلات الترجيح وقاد أسود الأطلس لربع نهائي المونديال.

المغرب ضد إسبانيا

وتصدى بونو لـ 3 ركلات ترجيح من لاعبي إسبانيا، ليفوز منتخب أسود الأطلس بنتيجة 3-0 في ركلات الجزاء الترجيحية ويعبر إلى ربع نهائي مونديال قطر، منتظرًا الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا المقامة حاليًا.

فرحة مغربية

وكان الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد نشر مقطع فيديو له عبر حسابه في “تويتر” وهو يقفز فرحًا بعد تأهل بلاده لربع نهائي كأس العالم.

وظهر أشرف بن عياد في مقطع الفيديو وهو يقفز فرحًا عقب إعلان تأهل منتخب الأسود لدور ربع النهائي حيث قفز عدة مرات تعبيرًا عن سعادته بتأهل منتخب أسود الأطلس إلى دور الثمانية من المونديال.

وتُقام مباراة أسود الأطلس في ربع نهائي المونديال مساء السبت المقبل مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا.