ياسين بونو يمنح جائزة رجل المباراة لـ يوسف النصيري

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أظهر الحارس المغربي العملاق ياسين بونو، لفتة طيبة تجاه زميله في المنتخب، يوسف النصيري بمنحه جائزة رجل المباراة، رغم فوز بونو بها تقديرًا ودعمًا للنصيري، الذي ساهم في تأهل المغرب لنصف نهائي كأس العالم.
ياسين بونو يمنح جائزة رجل المباراة التي فاز بها لزميله يوسف النصيري صاحب هدف التأهل التاريخي لنصف نهائي #كأس_العالم_FIFA #قطر2022 في شباك البرتغال
#قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal @EnMaroc pic.twitter.com/0Aj4niGla6
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وكان النصيري سجل هدف فوز المغرب في شباك البرتغال بالدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول من ضربة رأسية متقنة، ثم تألق ياسين بونو وحافظ على نظافة شباكه حتى تأهلت المغرب إلى المربع الذهبي.
وقام ياسين بونو بمنح جائزته “رجل المباراة” إلى النصيري فقام الأخير بتحيته وتوجيه الشكر له قبل أن يُعيد له الجائزة.
ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، في دور نصف النهائي من المونديال مساء الأربعاء المقبل.
ودخل النجم كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء، بعد إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة من المنتخب المغربي.
وبكى رونالدو بعد نهاية المباراة، بعد توديع البرتغال حيث رفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية وظل يبكي حتى دخل إلى غرفة تغيير الملابس.
وكان رونالدو شارك كبديل أمام المنتخب المغربي في الشوط الثاني من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر.
وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 عبر “تويتر” أن رونالدو وصل لمباراته الدولية رقم 196 مع منتخب برازيل أوروبا متساويًا مع الكويتي بدر المطوع.
وكان المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس قرر وضع رونالدو على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في المونديال، بعد أن كان بديلًا في مباراة سويسرا في دور ثمن النهائي.