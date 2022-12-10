10 معايير لالتزام المنشآت بـ قواعد السوق

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قالت وزارة التجارة: إن امتثال المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية يعزز نموها وتوسعها، ويحد من حالات التستر.
وتابعت الوزارة، في بيان لها عبر تويتر، اليوم الأحد، معايير التزام المنشآت بقواعد السوق هي:
في وقت سابق، أكدت وزارة التجارة، أنها ترصد إعلانات منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من عدم مخالفتها للضوابط المحددة وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تتواصل مع المنشآت التجارية المعلن لها والتحقق من المادة المتعلقة بمنتجاتها الإعلانية أو نحو ذلك، لافتة إلى أنه ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يراعى ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أن المادة “إعلانية”.