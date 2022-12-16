16 وظيفة شاغرة لدى شركة بترو رابغ

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.

تفاصيل وظائف بترو رابغ

وأبرزت شركة بترو رابغ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات الإنتاج (عدد 3 وظائف).

– مهندس أنظمة (عدد 3 وظائف).

– مهندس التخطيط والجدولة (عدد وظيفتين).

– مهندس سلامة (عدد وظيفتين).

– مهندس ميكانيكي/ نظام أنابيب (عدد وظيفتين).

– أخصائي مهندس ميكانيكي/ المعدات الثابتة.

– مهندس الأمن السيبراني.

– مهندس ميكانيكي وتشغيل.

– مهندس مراقبة الأداء.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بترو رابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 ديسمبر 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)