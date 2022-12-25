1934 جولة رقابية لصحة الرياض للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة الرياض 1934 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية، إضافة إلى الصيدليات، وذلك خلال الفترة 17- 23/ 12/ 2022؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشملت الجولات 291 زيارة للمستشفيات الخاصة والعامة (49 مستشفى خاصًّا و242 مستشفى حكوميًّا)، و1652 زيارة للمجمعات الطبية.

6626 عقوبة

(6626) عقوبة، منها (729) رصدت على فئة المستشفيات، و(2310) على المجمعات الطبية، و(2754) على الصيدليات، و(833) على المؤسسات الصحية الأخرى.

ونفّذت الوزارة (74) قرار إغلاق بحق المؤسسات الصحية حتى تُصحح المخالفات، وشملت (4) مستشفيات، و(43) مجمع طبي، و(5) صيدليات، و(22) مؤسسة صحية أخرى، فيما تم تنفيذ (1273) قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين، كما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية (29914) مخالفة، منها (2961) للأفراد، و(26953) للمؤسسات الصحية.

وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة؛ حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.

الالتزام بالمعايير الصحية

يذكر أن وزارة الصحة تهدف إلى تعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية، من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني؛ حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا تُوقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين، مع الإيقاف الفوري للممارسة والنشاط الذي يمثل خطرًا على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية، وتُوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات التي رصدتها فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.