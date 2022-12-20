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تشمل المتنزهات والمراعي والغابات والوديان والروضات والفياض

20 ألف ريال مخالفة نثر البذور بأراضي الغطاء النباتي

2022-12-12 الساعة 2:36
20 ألف ريال مخالفة نثر البذور بأراضي الغطاء النباتي
المواطن - فريق التحرير

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رصد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها أشخاص يقومون بنثر البذور في مجاري الأودية والسدود بعد الأمطار التي هطلت على مناطق مختلفة في المملكة.

وشدد المركز على وجوب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال نثر البذور داخل أراضي الغطاء النباتي الواقعة تحت إشراف المركز في جميع مناطق المملكة، التي تشمل المتنزهات الوطنية والمراعي والغابات والوديان والروضات والفياض وغيرها، كما يقر المركز عقوبة على المخالفين تصل إلى 20 ألف ريال، مع الإلزام بإزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات، وفقًا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وعلى الراغبين في الحصول على ترخيص التواصل مع إدارة اللوائح والتراخيص على الإيميل التالي: [email protected]

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معايير واشتراطات

ويحدد المركز مجموعة من المعايير والاشتراطات والضوابط العامة لأعمال نثر البذور منها الحصول على ترخيص، ونثر بذور الأنواع الأصلية لكل منطقة في نفس مواقعها لتنميتها والمحافظة عليها؛ حتى تكون قادرة على التكيف مع الظروف البيئية دون إحداث أي أثر سلبي على المياه الجوفية أو التربة أو الأنواع النباتية المجاورة لها، إضافة إلى عدم نثر بذور أي نبات في غير بيئته الأصلية، حتى لو كان نباتًا محليًّا وله قيمة اقتصادية، وذلك حماية للنباتات السائدة في الموقع الأصلي، ومنعًا للخلط الوراثي السلبي مستقبلًا، فضلًا عن الخلو من الشوائب والإصابات البكتيرية والفطرية، والسلامة من الرطوبة والتعفن وأي أضرار أخرى.

التشجير في المملكة

ويمثل نثر البذور أحد الطرق المعتمدة والركائز الأساسية للتشجير في المملكة، الذي يهدف المركز من خلاله إلى تنمية الغطاء النباتي في المواقع التي يصعب الوصول إليها وخدمتها وزراعتها بأنواع محددة؛ حيث يُعَدُّ وسيلة ناجعة وفعالة لاستعادة الأراضي المتدهورة، وتحسين إنتاجيتها، وتنمية الغطاء النباتي بها عن طريق النثر المباشر لبذور النباتات البرية والرعوية الحولية أو المعمرة المناسبة لأنواع التربة والظروف المناخية، وذلك قبل مواسم الأمطار في كل منطقة، ويستهدف المركز بأعمال نثر البذور المواقع الرعوية؛ لضمان توافر عنصر الحماية من الرعي الجائر، إضافة إلى استهداف المواقع المفتوحة البعيدة عن الرعاة والقابلة للحماية طبيعيًّا.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

 

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