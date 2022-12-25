25 مليار ريال الصادرات غير النفطية للمملكة خلال أكتوبر

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ارتفعت الصادرات غير النفطية للمملكة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 4.4 في المائة، لتبلغ 24.9 مليار ريال مقابل 23.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021.
ومقارنة مع الشهر السابق (شهر سبتمبر) تراجعت الصادرات 0.4 في المائة، وهو التراجع الشهري الرابع على التوالي.
وتستهدف المملكة، تنويع اقتصادها من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وهو ما يتماشى مع رؤية 2030.
وخلال العام الماضي، سجلت السعودية رقما قياسيا في صادراتها غير النفطية، بعدما بلغت 277.5 مليار ريال، ليكون بذلك قيمت ما صدرته السعودية منذ عام 2016 نحو 1.32 تريليون ريال.