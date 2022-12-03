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3 أهداف لنقل اختصاص الصحية إلى العدل

2022-12-05 الساعة 12:04
3 أهداف لنقل اختصاص الصحية إلى العدل
المواطن - الرياض

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أوضح المشرف العام على محفظة القضاء، فهد الشريم، أهداف نقل الاختصاصات الصحية بشأن القضايا الناشئة عن الأخطاء الطبية من وزارة الصحة إلى وزارة العدل.

الأهداف

وقال الشريم: إن من أهم الأهداف التي تمت من خلال نقل اختصاص الصحية من وزارة الصحة إلى العدل هو تطوير منظومة القضاء المتخصص وزيادة رضا المستفيدين.

فريق عمل

ولفت الشريم إلى أن وجود رغبة مشتركة بين وزارتي الصحة والعدل لنقل الاختصاص من إلى وزارة العدل، موضحًا أنه تم تشكيل فريق عمل لدراسة هذا الأمر وإعداد وثيقة خاصة لنقل الاختصاص من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وبعد ذلك يعمل الفريق على آلية التنفيذ.

واستطرد: هناك مجموعة من الأهداف أهمها، تطوير منظومة القضاء المتخصص، وكذلك زيادة رضا المستفيدين، تقليص أمد التقاضي، رفع جودة الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.

3 اختصاصات

من جانب آخر، ذكر الشريم أن الدوائر تنظر إلى 3 اختصاصات، الأول متعلق بالأخطاء الطبية المتعلقة بالحق الخاص طبيًّا، ثانيًا الأخطاء الطبية التي ينتج عنها الوفاة، أو تلف عضو من الجسد أو فقد أجزائه، أما الثالث فهو النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الطبية التي ترفع بها المطالب بالحق الخاص أو العام.

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