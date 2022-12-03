3 تنبيهات من أمن الطرق بشأن الرياض والشرقية وجازان

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق 3 تنبيهات لأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل الأمطار.

الرياض

ونوه أمن الطرق في تغريدة على موقع تويتر، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (الحريق- الخرج- المزاحمية- حوطة بني تميم)، بأن المنطقة قد تشهدُ أمطارًا رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ونبه قائدي المركبات ومستخدمي تلك الطرق ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

المنطقة الشرقية

كما نوه مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلًّ من (البطحاء- العديد- سلوى)، بأن المنطقة قد تشهد- بمشيئة الله- أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُّ من مدى الرؤية الأفقية.

ونبه أمن الطرق قائدي المركبات ومستخدمي تلك الطرق أخذ الحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

كما نوه مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلًّ من (الجبيل- الخبر- الدمام- الظهران- رأس تنورة) بأن المنطقة قد تشهد- بمشيئة الله- أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية، مضيفًا: نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

جازان

في السياق ذاته، نوه أمن الطرق مستخدمي الطرق بمنطقة جازان في كلًّ من (جازان- فرسان) بأن المنطقة قد تشهد- بمشيئة الله- أمطارًا رعدية يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحدُ من مدى الرؤية الأفقية.

ونبه قائدي المركبات ومستخدمي تلك الطرق أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.