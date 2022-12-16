32 ألف ريال غرامة استخدام الحطب والفحم في الأنشطة التجارية

أكدت القوات الخاصة للأمن البيئي، أن استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية مخالفة تصل عقوبتها إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

الإبلاغ

ونوهت بضرورة الإبلاغ عن أي أنشطة تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، من خلال الاتصال على رقم 911 بجميع مناطق مكة والرياض والشرقية، و999 و966 من بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، ضبطت قوات الأمن البيئي 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في أنشطة تجارية في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.