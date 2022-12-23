33 وظيفة شاغرة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف

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أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد (33) وظيفة فنية إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المجمع في منطقة المدينة المنورة.
وبيّنت إدارة المجمع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني تشغيل (عدد 26 وظيفة).
– مدقق مالي (عدد 3 وظائف).
– أخصائي موارد بشرية (وظيفتين).
– محاسب (وظيفتين).
وأوضحت إدارة المجمع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الأحد الموافق 1 جمادى الآخرة 1444هـ، ويستمر لمدة 10 أيام.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)