4 إرشادات عند استخدام الدفايات الكهربائية

وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدة إرشادات للمواطنين عند استخدام الدفايات الكهربائية.

إرشادات

وقالت الهيئة في إنفوجراف توضيحي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: عند استخدام الدفايات بأمان يجب اتباع ما يلي: