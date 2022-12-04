4 إرشادات عند استخدام الدفايات الكهربائية

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني
وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدة إرشادات للمواطنين عند استخدام الدفايات الكهربائية.
وقالت الهيئة في إنفوجراف توضيحي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: عند استخدام الدفايات بأمان يجب اتباع ما يلي: