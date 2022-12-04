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منها إيصالها بالفيشة الكهربائي مباشرة

4 إرشادات عند استخدام الدفايات الكهربائية

2022-12-26 الساعة 9:16
4 إرشادات عند استخدام الدفايات الكهربائية
المواطن - فريق التحرير

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وجهت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدة إرشادات للمواطنين عند استخدام الدفايات الكهربائية.

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وقالت الهيئة في إنفوجراف توضيحي عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: عند استخدام الدفايات بأمان يجب اتباع ما يلي:

  • عدم السماح لفتحات شبك الحماية بدخول أصابع الأطفال.
  • إيصالها بالفيشة الكهربائي مباشرة، وعدم استخدام التوصيلات في تشغيلها.
  • يجب ألا تتجاوز قدرة الدفايات الكهربائية عن 2500 واط، وأن تكون ذات جهد 220 فولت.
  • ولا يزيد طول السلك على 2 متر ولا يقل حجمه عن 1.5 ملي.

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