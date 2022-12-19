4641 مخالفة مبانٍ بجدة خلال نوفمبر

أعلنت أمانة محافظة جدة عن رصد 4641 مخالفة مبانٍ وذلك ضمن الجولات الرقابية الميدانية خلال شهر نوفمبر الماضي.

4641 مخالفة

وحسب ما ذكرته أمانة جدة، فإن الجهود الرقابية لها في متابعة مخالفات المباني خلال شهر نوفمبر الماضي، أسفرت عن رصد 4641 مخالفة في عدد من الأحياء، وذلك في إطار مهامها للارتقاء بالخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري للمدينة.

ولفتت إلى أن أعمال الرقابة البلدية على المباني خلال نوفمبر نتج عنها إشعار 2805 مواقع مخالفة لتصحيح وضعهم نظامًا.

وأوضحت الأمانة أن جهود الرقابة التي نفذتها البلديات الفرعية خلال الشهر الماضي تأتي في إطار خطة دعم مكثفة لتحسين المشهد الحضري ورصد مخالفات المباني بكل أشكالها.

أنواع المخالفات

وتنوعت المخالفات التي جرى رصدها ما بين عدم إزالة مخلفات البناء أو الترميم وعدم وضع لوحة بمواقع البناء توضح بيانات الرخص، إضافة إلى عدم تسوير أو تشجير محيط الأراضي في المناطق التي تحددها البلدية حسب المواصفات والتعليمات البلدية، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة، وعدم نظافة موقع العمل أثناء العمل وبعد الانتهاء منه.

وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان والزائرين في تحسين المشهد الحضري من خلال الإبلاغ عن عناصر التشوه البصري وذلك بتصوير الملاحظة وإرسالها عبر تطبيق “بلدي”، أو بالاتصال بمركز البلاغات 940.