481 مليون ريال قيمة الإيجارات المدفوعة لسكان الأحياء المطورة بجدة

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قدمت أمانة محافظة جدة لسكان الأحياء المطورة، 98 ألف خدمة حكومية مجانية منذ بداية إزالة الأحياء وحتى اليوم.
فيديو | أمانة جدة: 481 مليون ريال قيمة الإجارات التي تم سدادها لسكان الأحياء المطورة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cNR75cR3bPقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 4, 2022
وحسب قناة “الإخبارية”، تمثلت هذه الخدمات المقدمة في السلال الغذائية، والدواء، والوجبات، ونقل العفش.
كما بلغ عدد الإيجارات المدفوعة والتي تم سدادها لسكان الأحياء المطورة 481 مليون ريال.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، شرعت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة في أعمال الإزالة بـ أم السلم وكيلو 14 والتي تمثل آخر الأحياء المستهدفة بالإزالة، بعد انتهاء مرحلة الإشعارات وإخلاء المنازل من السكان.
ويُشار إلى أن لجنة الأحياء العشوائية تستهدف من مشروع تطوير هذه الأحياء تحسين جودة الحياة وتسهيل وصول السكان لجميع الخدمات الضرورية ومن أبرزها الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان.