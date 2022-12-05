5 عادات سيئة تسبب النوم المتقطع 

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يحتاج العقل إلى النوم الجيد ليلاً لمواصلة العمل بنشاط في اليوم التالي، وهو جزء أساسي من نمط الحياة الصحي، ومع ذلك يعاني البعض من النوم المتقطع، الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية ومستويات التوتر والقلق في الجسم.
ووفقًا لأخصائية التغذية لونفيت باترا، فإن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والتخلي عن بعض العادات السيئة الآتية يمكن أن يساعد في الحصول على ليلة نوم جيدة.
الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف يتسبب في النوم المتقطع، حيث يقوم الضوء بتثبيط إنتاج الجسم للميلاتونين، وهو هرمون يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ.
يمكن أن يتسبب التواجد داخل المنزل طوال اليوم وعدم الاستلقاء تحت أشعة الشمس في انخفاض استهلاك الميلانين، وهذا بدوره يؤثر على إنتاج الميلاتونين ويمنع النوم الجيد.
احتساء القهوة طوال اليوم قد يجعلك تشعر بالنشاط، لكن الاستهلاك المفرط للكافيين يمكن أن يمنعك من النوم.
يتسبب التوتر في الإصابة بـ النوم المتقطع، وهو ما يؤدي أيضًا إلى رفع مستوى هرمون التوتر المسمى الكورتيزول، والذي يؤثر بشكل أكبر على النوم، وهكذا.
يجب تجنب تناول الوجبات الثقيلة قبل النوم، حيث يكون من الصعب على الجسم هضمه مما يؤثر أيضًا على نمط النوم.