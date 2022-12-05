5 فوائد صحية غير متوقعة من الصيام المتقطع 

يسهل اتباع نظام الصيام المتقطع من عملية إنقاص الوزن، لكنه في الحقيقة له فوائد صحية أخرى غير متوقعة منها على سبيل المثال إنه قادر على عكس داء السكري من النوع الثاني.

ما هو الصيام المتقطع؟

هو عبارة عن خطة أكل تقوم وفق جدول منتظم، وعلى عكس أنظمة الطعام الأخرى، لا يركز على ما تأكله لكن يركز بشكل أكبر على كل شيء يتعلق بالوقت.

وفي هذا النظام، يتم تناول الطعام في وقت محدد مع الصيام لعدد معين من الساعات كل يوم أو تناول وجبة واحدة فقط لبضعة أيام في الأسبوع.

فوائد غير متوقعة

1- نتائج مبهرة لمرضى السكري

وفقًا لدراسة جديدة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Endocrinology & Metabolism، فإن المرضى الذين واظبوا على الصيام المتقطع حققوا نتائج مبهرة فيما يتعلق بمرض السكري من النوع الثاني، حتى أنهم لم يعودوا بحاجة إلى الأدوية بعد الآن.

تم إجراء الدراسة على مدار 3 أشهر، وتضمنت الخطة تناول سعرات حرارية لا تتجاوز 600 حريرة في اليوم، طيلة يومين في الأسبوع، مع تناول الوجبات بين العاشرة صباحًا والخامسة مساءً فقط.

وأشارت نتائج الدراسة، إلى أن نحو 90% من المشاركين أصبحوا يتناولون أدوية أقل للسيطرة على المرض.

كما تعافى 55% من المشاركين، الذين عانوا من السكري لمدة تفوق 6 سنوات.

2- الصحة الإدراكية

يؤدي الصيام المتقطع إلى تعزيز صحة الدماغ وتقليل فرص الشيخوخة.

3- تحسين عملية الهضم

يتيح الصيام للجهاز الهضمي وقتًا للراحة، وإذا كنت تعاني من الانتفاخ أو القولون العصبي، فالصيام لفترة قصيرة يمكن أن يكون له آثار مفيدة على الجهاز الهضمي.

4- تقليل الالتهاب

وجدت دراسة نُشرت في مجلة Nutrition Research أن الصيام المتقطع لديه القدرة على تقليل الالتهابات في الجسم

5- زيادة البكتيريا النافعة

قال أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في جامعة كولومبيا، بروس فالانس: شاهدنا تغيرًا إيجابيًا في تكوين الميكروبيوم، ما يعني زيادة في البكتيريا النافعة.