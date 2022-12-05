5 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

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أعلنت وزارة الداخلية، مساء اليوم الاثنين، المواقع المشمولة والمحظورة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية.
ونشرت الداخلية، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، الأماكن التي يطبق عليها أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية والأماكن التي يُحظر تركيب الكاميرات بها.
ـ مرافق الإيواء السياحي.
ـ المباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
ـ المنشآت التعليمية العامة والخاصة.
ـ المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
ـ المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل المدن الطبية والمستشفيات والعيادات.
ـ داخل غرف تبديل الملابس في المجمعات التجارية ومراكز التسوق.
ـ داخل غرف الكشف الطبي والتنويم والعلاج الطبيعي.
ـ داخل غرف إجراء العمليات الطبية.
ـ داخل الوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
ـ داخل دورات المياه.