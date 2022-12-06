6 تنبيهات لسكان وزوار العاصمة المقدسة عند هطول الأمطار

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة (6) تنبيهات وتعليمات آمنة عند هطول الأمطار بكثافة على العاصمة المقدسة، حفاظًا على سلامة السكان والزوار من المخاطر الناتجة عن مياه الأمطار.

جهود ميدانية مكثفة

تأتي تنبيهات الأمانة التي يتم بثها على مدار الساعة عبر قنواتها الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي متكاملة مع جهودها الميدانية الهادفة إلى المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خلال معالجة أي تجمعات لمياه الأمطار في نطاق جميع بلدياتها الفرعية والمرتبطة، إلى جانب مباشرتها الفورية للبلاغات الواردة عبر نظام “بلدي”، من خلال نشر فِرق العمل والمُعِدَّات الموزعة بكافَّة أنحاء العاصمة المقدسة حيث تم تجهيز 52 صهريجاً لشفط مياه السيول (بسعة 194 ألف جالون)، و146 غرافاً، و89 شاحنةً متنوعة الاستخدامات؛ للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة ، مشيرة الى ضرورة التعاون والالتزام بالتعليمات التي تصدر عن المركز الوطني للأرصاد وتعليمات الجهات المعنية بإتباع عدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول .

الإبلاغ

ودعت الأمانة إلى الإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 والتعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار والابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية وتجنب الجلوس بالقرب من حواف الأودية والبقاء في مكان آمن

وأوضحت الأمانة انها إتاحة 6 نقاط تجمع آمنة لوقوف المركبات بشكل مؤقت لمواجهة ارتفاع منسوب المياه (مواقف السيارات بالنوارية ، مواقف السيارات بالشرائع، المواقف المجاورة لجامع علويه مسكي، مواقف جبل النور، مواقف كدي، المواقف المجاورة لسوق الضيافة).