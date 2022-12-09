9 نصائح لحماية الأطفال من أمراض الشتاء

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قدمت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الاثنين، بعض النصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض في فصل الشتاء.
ونشرت المدينة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح طرق العناية بالأطفال وحمايتهم من الأمراض في فصل الشتاء.
– اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الجسدي.
– إبقاء إحدى النوافذ مفتوحة لتقليل تركيز الفيروسات والجراثيم في الهواء مع ارتداء الطفل طبقة إضافية من الملابس.
– تجنب تبادل الأغراض الشخصية كالألعاب والمناشف.
– غسل اليدين باستخدام الصابون والماء لمدة ٢٠ ثانية.
– الاهتمام بالغذاء للمساهمة في رفع المناعة والمساعدة في مقاومة الفيروسات.
– البعد عن الأطعمة المعلبة التي تحتوي على المواد الحافظة والألوان الصناعية.
– شرب الماء باستمرار.
– منحهم القسط الكافي من الراحة والنوم.
– إكمال التطعيمات.