Icon

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
غسل اليدين وإكمال التطعيمات

9 نصائح لحماية الأطفال من أمراض الشتاء

2022-12-26 الساعة 2:11
9 نصائح لحماية الأطفال من أمراض الشتاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، اليوم الاثنين، بعض النصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض في فصل الشتاء.

ونشرت المدينة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف يوضح طرق العناية بالأطفال وحمايتهم من الأمراض في فصل الشتاء.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة بفروع BAE SYSTEMS في 3 مدن

Img

لا إغلاق للطرق والأنفاق في جمعة المطر بالكويت

نصائح الحماية:

– اتباع الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الجسدي.

– إبقاء إحدى النوافذ مفتوحة لتقليل تركيز الفيروسات والجراثيم في الهواء مع ارتداء الطفل طبقة إضافية من الملابس.

– تجنب تبادل الأغراض الشخصية كالألعاب والمناشف.

– غسل اليدين باستخدام الصابون والماء لمدة ٢٠ ثانية.

– الاهتمام بالغذاء للمساهمة في رفع المناعة والمساعدة في مقاومة الفيروسات.

– البعد عن الأطعمة المعلبة التي تحتوي على المواد الحافظة والألوان الصناعية.

– شرب الماء باستمرار.

– منحهم القسط الكافي من الراحة والنوم.

–  إكمال التطعيمات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية
الرياضة

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية

الرياضة
خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك
كأس العالم

خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

كأس العالم
مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب
السعودية اليوم

مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب

السعودية اليوم
الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...
مشاهير

محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...

مشاهير
جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...
كأس العالم

جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...

كأس العالم
ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا
آخر الاخبار

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

آخر الاخبار