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يوجد في أيادٍ صينية

FBI: تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي

2022-12-03 الساعة 8:21
FBI: تيك توك يهدد الأمن القومي الأمريكي
المواطن - متابعة

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أعرب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، كريس راي، عن قلقه من تطبيق “تيك توك”، معتبرًا إياه بمثابة تهديد يحدق بالأمن القومي الأمريكي.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، قال راي، إن تطبيق التيك توك يوجد في “أياد صينية”، مضيفًا أنه لا يسير في خط القيم الأمريكية.

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مراقبة التطبيق

وأبدى أنه قلق إزاء قدرة الصين على مراقبة التطبيق والتحكم في خوارزمياته، لافتًا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى توجيه المحتوى، لا سيما في حال أراد الصينيون تسخيره لأجل التأثير.

واستطرد أن الصين بوسعها أيضًا أن تستخدم التطبيق من أجل جمع بيانات المستخدمين، وعندئذ، قد يجري استخدامها في عمليات التجسس التقليدية.

قيم مختلفة

وتابع “كل هذا في أيادي حكومة لا تتقاسم معنا نفس القيم”، في إشارة إلى حكومة الصين، مضيفًا أن ما تسعى إليه لا يخدم المصالح الأمريكية.

وأبدى كريس راي تخوفه من “تيك توك” بينما كان يتحدث في جامعة ميشيجان، في قلق عبر عنه عدد من المشرعين الأمريكيين في وقت سابق.

وفي عام 2020، كانت إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب، قد حذرت من منع منصة “تيك توك” في الولايات المتحدة، ومارست ضغوطًا حتى يجري بيع المنصة لشركة أمريكية.

ويجري مسؤولون أمريكية مباحثات حالية مع الشركة المالكة لـ”تيك توك”، من أجل التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يبدد المخاوف الأمريكية.

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