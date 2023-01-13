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البلاد الي حوتنا مستحيل نخونها

أبطال الحرس الوطني: على المصحف حلفنا ما نذل لا نهاب

2023-01-13 الساعة 2:30
أبطال الحرس الوطني: على المصحف حلفنا ما نذل لا نهاب
المواطن - فريق التحرير

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نشرت وزارة الحرس الوطني مقطع فيديو لقصيدة للشاعر المقدم شجاع بن نايف، مؤكدة أن قوات الحرس فداء المملكة، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان دروع المملكة وحمايتها.

القصيدة

جاءت كلمات القصيدة كالتالي:

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الدولة الي مجدها ثابت على متن السحاب *** عيب علينا ما نبيع أرواحنا من دونها

من جاء يبي منها شبر، يبشر بسوط من عذاب *** والله ما يلقى إلا الذياب الي تحد سنونها

لا دقت طبول المعارك، عود الشايب شباب *** كلن خذ سلاحه ونفسه فارقت مضنونها

حنا على المصحف حلفنا، ما نذل لا نهاب *** وأن البلاد الي حوتنا مستحيل نخونها

تحت أمر حكام على المله عزيزين الجناب *** سلمان ومحمد دروع المملكة وصونها

الي بنوا صرح حقيقي ما هو بحلم وسراب *** كل الشبر فوق البسيطة تنظره بعيونها

حلو جميع أنحاء العالم تحسب لدولتنا حساب *** طارت هي وجهة والعالم، ودهم يأتونها

دائمًا في الصفوف الأمامية

من جانب آخر، تفاعل مواطنون على موقع تويتر، عبر وسم الحرس الوطني، داعين الله أن ينصرهم على أعداء الوطن، حيث قال سليمان القناص: بيض الله وجيهكم وتقبل شهداءكم ونصركم على أعداء الوطن.

وتابع: الحرس الوطني من دونها رجال تحميها.

كما تفاعل أحد المواطنين مع الوسم، مؤكدًا أن الحرس الوطني دائمًا في الصفوف الأمامية.

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