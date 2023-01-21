أبطال المملكة في دافوس.. كاريزما وحضور لافت وصورة مشرفة

شاركت المملكة بوفد مميز في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، حيث كان حضور الوفد لافتًا للأنظار وعكسوا صورة المملكة الإيجابية بشكل يدعو إلى الفخر، حيث أجابوا على كافة التساؤلات بوضوح وشفافية وعرضوا للحضور الإنجازات التي تواصل السعودية تحقيقها بدعم وجهد القيادة الرشيدة.

تمثيل مشرف

ومثل المملكة كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومحمد الجدعان وزير المالية، وعبدالله السواحة وزير الاتصالات، وفهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالرياض، وخالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة، والأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في أمريكا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

📹 | سمو #وزير_الخارجية @FaisalbinFarhan: التطبيع والاستقرار الحقيقي لن يأتي إلا بإعطاء الفلسطينيين الأمل من خلال منحهم الكرامة وهذا يتطلب منحهم دولة #المملكة_في_دافوس 🇸🇦 pic.twitter.com/hQl2Cqr24o — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 19, 2023

إنجازات المملكة

وحضر هؤلاء الوزراء إلى منتدى دافوس، لتقديم الإنجازات المبهرة التي حققتها المملكة، والخطط المستقبلية التي تعتزم الدولة تنفيذها من أجل نقلة نوعية وتحول كبير في مكانتها التي وصلت إلى مستوى عال بفضل دعم القيادة والإرادة الحقيقية للوصول على الأفضل.

استعرض معالي م. @Khalid_AlFalih خلال مشاركته في #المنتدى_الاقتصادي_العالمي طموحات المملكة في أن تصبح مركزًا لـ سلاسل الإمداد العالمية اعتمادًا على مزيج من #الطاقةالمستدامة، وسياسات تسهل ممارسة الأعمال التجارية وتساهم في جذب المستثمرين. #المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/UbbVqsajz5 — وزارة الاستثمار (@MISA) January 19, 2023

لذا كان هؤلاء الوزراء على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة لتمثيل المملكة وتوضيح كل الرؤى وإظهار الصورة المشرفة للبلاد كاملة أمام العالم، خاصة مع عرض الأفكار الطموحة التي تريد السعودية الوصول لها وبناء المستقبل بأيدي شبابها مثلما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير في تصريح سابق بأن الشباب هو مستقبل المملكة وكل إبداع وطاقة في أي بلد تنبع من الشباب.

محط الأنظار

وأشاد مقدم البرامج عبدالله البندر بجهود الوفد السعودي هذا العام في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر” “السعودية محط الأنظار في دافوس.. حضور لافت ورائع من الوفد السعودي هذا العام في المنتدى الاقتصادي العالمي وتمثيل يليق بمكانة هذا البلد العظيم سياسيًا، اقتصاديًا، تقنيًا، وتنمويًا”.

وأضاف البندر: “شكرًا أبطال الوفد السعودي .. شرفتونا”، وعلق مغرد على التغريدة قائلًا: “أسأل الله العظيم أن يحفظهم ويوفقهم ويسددهم وينفعهم وينفع بهم وألا يحرمهم الأجر على ما يقدمونه من جهد وتعب في سبيل رفعة ومنفعة وطنهم”.

كما أشار مغرد آخر مشيدًا بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مؤكدًا أن حضورهم دائمًا لافت وكلامهم وقوي.