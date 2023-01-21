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كانوا محط الأنظار في المنتدى

أبطال المملكة في دافوس.. كاريزما وحضور لافت وصورة مشرفة

2023-01-21 الساعة 7:28
أبطال المملكة في دافوس.. كاريزما وحضور لافت وصورة مشرفة
المواطن - فريق التحرير

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شاركت المملكة بوفد مميز في منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، حيث كان حضور الوفد لافتًا للأنظار وعكسوا صورة المملكة الإيجابية بشكل يدعو إلى الفخر، حيث أجابوا على كافة التساؤلات بوضوح وشفافية وعرضوا للحضور الإنجازات التي تواصل السعودية تحقيقها بدعم وجهد القيادة الرشيدة.

 

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تمثيل مشرف

ومثل المملكة كل من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ومحمد الجدعان وزير المالية، وعبدالله السواحة وزير الاتصالات، وفهد الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالرياض، وخالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة، والأميرة ريما بنت بندر سفيرة المملكة في أمريكا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

 

إنجازات المملكة

وحضر هؤلاء الوزراء إلى منتدى دافوس، لتقديم الإنجازات المبهرة التي حققتها المملكة، والخطط المستقبلية التي تعتزم الدولة تنفيذها من أجل نقلة نوعية وتحول كبير في مكانتها التي وصلت إلى مستوى عال بفضل دعم القيادة والإرادة الحقيقية للوصول على الأفضل.

 

لذا كان هؤلاء الوزراء على قدر كبير من المسؤولية والكفاءة لتمثيل المملكة وتوضيح كل الرؤى وإظهار الصورة المشرفة للبلاد كاملة أمام العالم، خاصة مع عرض الأفكار الطموحة التي تريد السعودية الوصول لها وبناء المستقبل بأيدي شبابها مثلما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل بن أحمد الجبير في تصريح سابق بأن الشباب هو مستقبل المملكة وكل إبداع وطاقة في أي بلد تنبع من الشباب.

محط الأنظار

وأشاد مقدم البرامج عبدالله البندر بجهود الوفد السعودي هذا العام في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر” “السعودية محط الأنظار في دافوس.. حضور لافت ورائع من الوفد السعودي هذا العام في المنتدى الاقتصادي العالمي وتمثيل يليق بمكانة هذا البلد العظيم سياسيًا، اقتصاديًا، تقنيًا، وتنمويًا”.

وأضاف البندر: “شكرًا أبطال الوفد السعودي .. شرفتونا”، وعلق مغرد على التغريدة قائلًا: “أسأل الله العظيم أن يحفظهم ويوفقهم ويسددهم وينفعهم وينفع بهم وألا يحرمهم الأجر على ما يقدمونه من جهد وتعب في سبيل رفعة ومنفعة وطنهم”.

كما أشار مغرد آخر مشيدًا بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، مؤكدًا أن حضورهم دائمًا لافت وكلامهم وقوي.

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