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برشلونة يتصدر القائمة

أبطال كأس السوبر الإسباني قبل النسخة الـ39

2023-01-11 الساعة 6:11
أبطال كأس السوبر الإسباني قبل النسخة الـ39
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير انطلاق النسخة الـ39 من بطولة كأس السوبر الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، وسط منافسة قوية بين الفرق لتحقيق اللقب.

كأس السوبر الإسباني بالرياض

وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مباريات بداية من اليوم وحتى 15 يناير المقبل، بمشاركة كل من؛ ريال مدريد، برشلونة، فالنسيا وريال بيتيس.

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وتنطلق مواجهات الدور نصف النهائي، عند الساعة العاشرة مساء اليوم بمواجهة ريال مدريد بطل الدوري ضد فالنسيا وصيف كأس ملك إسبانيا، فيما يواجه برشلونة فريق ريال بيتيس، يوم غد الخميس.

فالنسيا
لاعبو فالنسيا – المصدر @gsaksa

برشلونة الأكثر تتويجًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الإسباني، حيث حصد البطولة 13 مرة في أعوام؛ 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016 و2018.

برشلونة بطل كأس السوبر الإسباني
جانب من تتويج برشلونة باللقب

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثاني، حيث نجح في التتويج باللقب 12 مرة، في النسخ التالية؛ 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2019/ 2020 و2021/ 2022.

ريال مدريد بطل كأس السوبر الإسباني
جانب من تتويج الريال – المصدر realmadrid

وحصد فريقا أتلتيك بيلباو وديبورتيفو لاكورونيا البطولة 3 مرات لكل منهما، فيما نال الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد اللقب مرتين، وتوجت فرق فالنسيا، إشبيلية، ريال سرقسطة، ريال مايوركا وريال سوسيداد كأس السوبر الإسباني مرة.

كأس السوبر الإسباني في الرياض
كأس البطولة – المصدر @rfef

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